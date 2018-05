Der Brite Simon Yates (Mitchelton-Scott) hat sich beim 101. Giro d’Italia den dritten Tagessieg gesichert und seine Führung in der Gesamtwertung weiter ausgebaut. Auf der 176 Kilometer langen 15. Etappe von Tolmezzo nach Sappada fuhr der 25-Jährige nach einer Attacke am letzten Berg mit 41 Sekunden Vorsprung auf die Verfolgergruppe um Titelverteidiger Tom Dumoulin (Sunweb) ins Ziel. Vor dem Einzelzeitfahren am Dienstag führt Yates im Gesamtklassement mit 2:11 Minuten vor dem Niederländer Dumoulin.

Der viermalige Tour-Sieger Christopher Froome (Großbritannien/Sky) hatte an seinem 33. Geburtstag dagegen deutliche Probleme und belegte nach seinem Triumph am Vortag nur Rang 17 (+1:32 Minuten). Am Samstag hatte sich Froome, der in der Gesamtwertung (+4:52) auf Rang sieben zurückfiel, bei der 14. Etappe eindrucksvoll zurückgemeldet und am berüchtigten Monte Zoncolan den Etappensieg erkämpft.

Die beiden Luxemburger Jempy Drucker und Laurent Didier schaffen es nach 29 Minuten und 15 Sekunden nach dem Tagessieger durchs Ziel. Drucker belegt den 102. Platz, Didier den 107. Damit liegt Didier im Gesamtklassement nun nun auf dem 89. Platz und Drucker auf dem 133. Platz.