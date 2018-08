Nach vier Stunden und 16 Minuten war am Montagabend Schluss: Der Luxemburger Tennisprofi Gilles Muller zog nach einer hart umkämpften Fünf-Satz-Niederlage in der ersten Runde der US Open einen Schlussstrich unter seine 17-jährige Profikarriere. Am Ende musste sich der 35-Jährige dem Italiener Lorenzo Sonego, Nummer 121 der ATP-Weltrangliste, mit 6:7 (2), 7:6 (9), 7:5, 6:7 (6) und 2:6 geschlagen geben.

Vor allem im letzten Satz machte Mulles ...