Er hat Luxemburg immer wieder träumen lassen, doch nun hört er auf: “Mulles” hat seinen Auftritt bei den US Open früh beenden müssen und geht in Rente.

Gilles Muller hatte es schon im Vorfeld angekündigt: Nach den US Open ist für den luxemburgischen Tennis-Profi Schluss. Sein Auftritt beim Turnier ist leider sehr kurz: Schon im Spiel gegen Lorenzo Sonego fliegt er raus. Dabei war das Match hart umkämpft. Nachdem Muller den ersten Satz knapp 6:7 (Tiebreak 2:7) verloren hatte, konnte er den zweiten und dritten Satz mit 7:6 (11:9) und 7:5 für sich entscheiden. Im vierten Satz verpasste es der Luxemburger um Haaresbreite, das Match für sich zu entscheiden, und verlor mit 6:7 (6:8). Im finalen fünften Satz ging Muller dann die Puste aus. Er musste sich dem Italiener mit 2:6 geschlagen geben.

Nun ist es vorbei. Mit dem Ausscheiden bei den US Open schließt sich ein großes Kapitel für Gilles Muller und den luxemburgischen Tennissport. 2001 begann der Luxemburger das Abenteuer einer Profikarriere im Tennis. 17 Jahre später ist diese jetzt zu Ende gegangen. In dieser Zeit hat der vierfache Sportler des Jahres so einiges erlebt. Das Tageblatt blickt morgen auf die größten Highlights in Mullers Karriere zurück.