Der Luxemburger Tennisspieler Gilles Muller wird seine lange Karriere nach den diesjährigen US Open in New York beenden. Bereits im Juli hatte er erklärt, dass es sich um seine letzte Profi-Saison handeln würde. Die Hauptrunde in New York beginnt am kommenden Montag.

Seinen Rücktritt teilte der Profi am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit. “Die US Open liegen mir am Herzen. Ich hatte dort viele Erfolge und finde, dass es ein schönes Turnier für den Abschluss meiner Karriere ist”, erklärte der 35-Jährige. In den USA war Muller 2008 bis ins Viertelfinale vorgedrungen.

Seine beste ATP-Platzierung erreichte er im letzten Jahr, als er Ende Juli auf Rang 21 der Welt geführt wurde. Auch das kurz zuvor gewonnene Wimbledon-Achtelfinale gegen Rafael Nadal, aktuelle Nummer 1 der Welt, gehört zu den absoluten Höhepunkten seiner 17-jährigen Karriere. Im letzten Jahr gewann “Mulles” zudem zwei ATP-Turniere in Sydney und s‘Hertogenbosch.