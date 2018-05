1. Keine Panik im Wasser

Die meisten Kontakte mit Quallen gibt es natürlich beim Badespaß. Wird man von einem Teil der Qualle berührt, in dem sich Nesselzellen befinden, kann das höllisch wehtun. Trotz der Schmerzen sollte man Ruhe bewahren und schnell, aber nicht panisch zum Strand schwimmen. Schlägt man um sich oder gerät in Panik, kann man mit weiteren Nesselfäden in Kontakt kommen oder zahlreiche Nesselzellen aktivieren, was den Schmerz nur noch weiter steigert.