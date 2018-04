Ein Anstieg um 16 Prozent bei den Einbrüchen in leerstehende Gebäude in Luxemburg. Wie kann die Regierung das erklären – insbesondere, da die Zahlen seit dem Jahr 2014 doch gesunken waren? Diese Fragen stellten die CSV-Abgeordneten Léon Gloden und Nancy Arendt in einer Question parlamentaire an Sicherheitsminister Étienne Schneider. Basis der Anfrage ist die aktuelle Polizeistatistik. Und in dieser steht tatsächlich: Die Zahl der Einbrüche in nichtbewohnte Gebäude ist um 16,36 Prozent gestiegen. Wird Luxemburg etwa von einer Verbrechenswelle überollt?

Mitnichten, meint Minister Schneider. Und erklärt seine Interpretation der Statistik: “Insgesamt ist die Zahl bei den Einbrüchen seit 2014 von 2568 auf 2024 gesunken.” Auch der direkte Vergleich zwischen den Jahren 2017 und 2016 sei eigentlich weniger spektakulär: 2016 wurden 1892 Einbrüche verzeichnet. Der Anstieg gegenüber 2017 beträgt also nur 7,3 Prozent. 2016 wurde 1211 Mal in ein bewohntes Haus eingebrochen, 2017 waren es 1261 Einbrüche – ein Plus von 4,2 Prozent. Bei den unbewohnten Gebäuden stieg die Zahl von 681 (2016) auf 763 (2017). Das ist ein Zuwachs um zwölf Prozent – aber nicht um 16,36 Prozent.

Woher kommen die 16,36 Prozent?

Wie kommt es also zu dem Anstieg um 16,36 Prozent bei den Einbrüchen in unbewohnte Gebäude? Die Zahl ist auch auf der Webseite der Police Grand-Ducale an prominenter Stelle zu finden. “In diese Zahl sind auch die Einbruchsversuche miteingerechnet”, erklärt ein Polizeisprecher gegenüber dem Tageblatt. Dies würden die Beamten in ihren eigenen Statistiken eigentlich vermeiden. “Denn als Einbruchversuch gilt schon ein Kratzer an einer Haustür.” Die Zahl der tatsächlichen Einbrüche sei aussagekräftiger.

Den Rückgang bei den Einbrüchen (seit 2014) erklärt Etienne Schneider mit den Aufklärungskampagnen, die die Regierung angestoßen hat. “Die öffentliche Aufmerksamkeit ist gestiegen”, sagt Schneider. Allein während der “Anti-Einbruchs-Kampagne” in vergangenen Winter seien 47 Langfinger in flagranti erwischt worden. 123 Einbrecher konnte die Police Grand-Ducale nach Ermittlungen festnehmen.