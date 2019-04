Das Fest zum 1. Mai, dem Tag der Arbeit, wird in diesem Jahr wohl an einem anderen Tag stattfinden. Grund ist der Tod von Großherzog Jean. Voraussichtlich neues Datum ist der 9. Mai.

Das interkulturelle Fest zum 1. Mai wird in diesem Jahr voraussichtlich am 9. Mai stattfinden. Das bestätigte ein Sprecher der Gewerkschaft OGBL dem Tageblatt gegenüber. Der 9. Mai steht als neues Datum noch nicht definitiv fest. Die politischen Kundgebungen rund um das Fest der Arbeit sollen aber wie geplant stattfinden.

Die Entscheidung sei nicht von der Gewerkschaft, sondern von der “abbaye neimënster” getroffen worden. Das Fest findet jedes Jahr zum 1. Mai in der öffentlichen Einrichtung in Luxemburg-Stadt statt. Grund für die Absage ist der Tod von Großherzog Jean. Der ehemalige Luxemburger Staatschef verstarb in der Nacht von Montag auf Dienstag im Alter von 98 Jahren.

Die Regierung rief daraufhin eine 11-tägige Staatstrauer aus. Am 4. Mai soll der verstorbene Monarch beerdigt werden. Zahlreiche Veranstaltungen, die in die Staatstrauer fielen, wurden bereits abgesagt.