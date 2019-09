Es hilft alles nichts, aber Großbritannien braucht eine grundlegende Reform seiner Institutionen: Ohne eine saubere Gewaltenteilung ist eine parlamentarische Demokratie nun mal nicht zu haben. Wenn die Exekutive die Legislative zu reinen Erfüllungsgehilfen degradiert und dann auch noch der Judikative zu verstehen gibt, dass sie die Geschäftsführung der Regierung aber auch rein gar nichts angehe, dann ist das betroffene Gemeinwesen auf einem sehr steilen slippery slope in Richtung Despotie unterwegs.

Am Montagabend hat Boris Johnson die Mutter aller Parlamente für fünf Wochen gegen den Willen der Abgeordneten beurlaubt. Dies zum alleinigen Zweck, sich der Kontrolle durch aufsässige Volksvertreter zu entziehen. In jedem modernen parlamentarischen Rechtsstaat üben die Regierungsmitglieder ihre Ämter von Parlamentes Gnaden aus. Wenn die MPs dem PM ihre Gunst entziehen, muss sich dieser einen neuen Job suchen. Im (noch) Vereinigten Königreich dagegen schickt der schnöselige Despotenlehrling Johnson die Deputierten in Urlaub (immerhin dürfen sie aber selbst noch entscheiden, ob ans Meer oder in die Berge), auf dass er selbst schalten und walten könne, wie er grad lustig ist.

Es ist schon erschreckend, miterleben zu müssen, wie eine altehrwürdige Demokratie wie die britische innerhalb von wenigen Monaten in dieselbe Grottenliga abzusteigen droht wie die ungarische. Sicher, die Form bleibt in beiden Ländern halbwegs gewahrt, doch von der Substanz bleibt auf Dauer nur noch eine fadenscheinige Hülle.

Nun ist am aktuellen jämmerlichen Zustand der britischen Demokratie aber nicht nur allein die Bojo-Clique schuld. Labour-Chef und Oppositionsführer Corbyn hat seinerseits auf nicht unerhebliche Weise dazu beigetragen, dass ein Großteil der britischen Wähler in Labour derzeit keine glaubwürdige Alternative zu den Tories erkennen kann. Seine Träume vom „Sozialismus in einem Land“ mögen von untadeligen Idealen und integrem persönlichem Gebaren getragen werden, doch sind sie 1. überall dort krachend gescheitert, wo sie bislang ausprobiert wurden, und machen ihn 2. für einen entscheidenden Teil der in der politischen Mitte angesiedelten Bürger schlicht und ergreifend unwählbar. Aus seiner Ecke ist demnach Rettung auch nicht zu erwarten.

Man kann deshalb die französische Regierung verstehen, wenn sie immer deutlicher ihre wachsende Ungeduld mit den Briten an den Tag legt. Auf ewig kann diese elende Schmierenkomödie in der Tat nicht mehr weitergehen. Die Briten müssen endlich zu Potte kommen. Selbst wenn dies einen Hard Brexit bedeutet. Und nachdem die Konsequenzen eines solchen auch dem dümmsten „little Englander“ endlich gedämmert haben, werden vielleicht endlich der unsägliche Johnson und seine sinistren Kumpane raus aus London gejagt. Und zwar am besten geteert und gefedert.