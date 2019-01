Luxemburg bekommt einen zusätzlichen gesetzlichen Feiertag: den Europatag. Erinnert werden soll am 9. Mai an die europäischen Errungenschaften. Und die Anzahl der minimalen legalen Urlaubstage soll von 25 auf 26 steigen. Den dazugehörigen Gesetzestext hat der Regierungsrat am Freitagmorgen angenommen.

Arbeitsminister Dan Kersch (LSAP) war gegenüber RTL überzeugt, dass die Gesetzesänderung noch dieses Jahr in Kraft treten wird. Der Feiertag gilt für alle Arbeitnehmer und Beamten. Bei der Erhöhung der gesetzlichen Urlaubstage sind nur Arbeitnehmer betroffen, die bislang weniger als 26 gesetzliche freie Tage hatten. Eine automatische Anpassung der Kollektivverträge solle laut Radio 100,7 nicht erfolgen.