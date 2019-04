Am 11. April 2018 starb in Bonneweg ein Mann durch eine oder mehrere Polizeikugeln. Der Polizist muss sich wegen Totschlags vor Gericht verantworten. Am Donnerstag, also genau ein Jahr nach den Schüssen, brachte das Künstlerkollektiv Richtung 22 eine Gedenktafel in der Nähe des Tatortes an, um an den Getöteten und die Hintergründe zu erinnern.

„An dëser Strooss gouf den 11.04.2018 ee Mënsch vun engem Polizist erschoss. De Polizist gouf suspendéiert, d’Bewaffnung vun der Stroossepolice a Fro gestallt an d’Police-Ausbildung reforméiert. D’Press huet kee Copy-Paste vum Police-Rapport gemaach, mee Ongereimtheeten ugeschwat an d’Opklärung vum Fall erméiglecht.

D’Justiz an d’IGP hunn transparent geschafft an d’Ëffentlechkeet informéiert. Weder d’Police nach d’Politik hunn Drock gemaach, mee sech vum Täter distanzéiert. All d’Leit zu Lëtzebuerg hunn sech gefreet, an engem funktionéierende Rechtsstaat ze liewen“, steht auf der Gedenktafel, die am Donnerstagmorgen angebracht wurde. Richtung 22 postete gestern Fotos von ihrer Aktion in den sozialen Medien.

Offene Fragen

„Ziel der Gruppe ist es, Wege zu finden, um sich mithilfe künstlerischer Produktionen im gesellschaftlichen Diskurs zu positionieren und diesen zu beleben. Die Gruppe will Debatten lancieren und voranbringen und auf problematische gesellschaftliche Verhältnisse aufmerksam machen“, so beschreibt sich das Künstlerkollektiv selbst auf ihrer Facebook-Seite. Man stelle sich in diesem speziellen Fall die Frage, wie viele Schüsse eigentlich abgefeuert wurden und warum die Öffentlichkeit noch nicht darüber informiert wurde, so das Künstlerkollektiv auf Nachfrage von lessentiel.lu. Zudem stelle man die Bewaffnung von „Straßenpolizisten“ infrage.

Am 11. April wurde ein 51-jähriger Niederländer bei einer Polizeikontrolle an der Ecke rue des Ardennes, rue Sigismond durch eine Kugel tödlich verletzt. Der Mann hatte offenbar versucht, eine Polizeiblockade zu durchbrechen – mit einem schwarzen Mercedes mit falschem Kennzeichen, der im Raum Bitburg zur Fahndung ausgeschrieben war. Luxemburger Polizisten fiel der beschädigte und geparkte Wagen in Bonneweg bei einer Routinekontrolle auf. Kurze Zeit später tauchte dann der 51-jährige Niederländer auf – dem es gelang, in den Wagen zu steigen und diesen von innen zu verriegeln.

Die Beamten forderten den Mann auf, wieder auszusteigen. Einer der Polizisten schlug mit der Dienstwaffe gegen eine der Scheiben. Doch der im Wagen Sitzende startete offenbar unbeeindruckt den Motor und fuhr los. Eine Straßensperre versuchte der Fahrer dann zu durchbrechen – und hielt dabei auf einen Beamten zu. Dieser zog seine Waffe und gab drei Schüsse mit seiner Neun-Millimeter-Pistole ab. Eine Kugel durchschlug die Windschutzscheibe des Wagens und traf den Mann tödlich ins Herz.

Der Polizist, der den Schuss abgab, wurde wegen Totschlags angeklagt. Bis zum Prozess bleibt er allerdings unter Auflagen auf freiem Fuß.