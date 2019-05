Joe Thein, der Parteipräsident von “Déi Konservativ”, Fred Keup, ehemaliger ADR-Kandidat bei den Wahlen, sowie ein dritter Mann, der schon ein paar Mal wegen fremdenfeindlicher Aussagen verurteilt wurde, hatten Klage gegen den Künstler Tun Tonnar eingereicht, da sie sich durch einzelne Textpassagen in dem Lied „FCK LXB“ beleidigt fühlten. Der 25-Jährige, der sich Turnup Tun nennt, wurde am Mittwoch in allen Belangen freigesprochen.

Das Lied “FCK LXB”, ausgesprochen “Féck Lëtzebuerg”, wurde vier Tage vor den Parlamentswahlen 2018 im Internet veröffentlicht. Insgesamt 33 Mal wird das Wort “Féck” im Zusammenhang mit unterschiedlichen Namen und Gegenständen gebraucht. Mit dem Lied wollte der Künstler eigenen Aussagen zufolge rechten Tendenzen in der Gesellschaft und im Internet entgegentreten. Er habe niemanden persönlich angreifen oder beleidigen wollen, sondern er habe die Personen als Sinnbild für ihre politische Haltung ausgesucht, so Tonnar vor Gericht. Das Lied setze sich gegen Rassismus und für eine tolerantere Welt ein.

„Die künstlerische Freiheit soll bestehen bleiben“, so die Richterin. Die Kläger haben nun 40 Tage Zeit, um gegen dieses Urteil Revision einzulegen.