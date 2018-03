Der ledig bei den Eltern lebende Georges H. musste sich am Montag vor dem Tribunal in Diekirch wegen unsittlichen Verhaltens, Fabrikation und Publikation von obszönen Inhalten sowie des Besitzes von pornografischem Material mit Kindern verantworten.

Laut dem psychiatrischen Gutachter liege zwar keine Pädophilie vor, dafür jedoch etwas, das dieser Diagnose sehr nahe kommen würde. Der inzwischen suspendierte Lehrer habe bisher ein sehr dürftiges Sexualleben geführt und sei laut eigenen Aussagen “zufällig” im Internet mit kinderpornografischen Inhalten in Berührung gekommen, erklärte der Experte.

Der Angeklagte erklärte sein Verhalten mit Langeweile und “Hilfe beim Einschlafen”. Er habe nie zu Filmen mit kleinen Kindern masturbiert, sei sich jedoch auch darüber im Klaren, dass diese zu solchen Filmen gezwungen würden.

Der Ermittler erklärte im Zeugenstand, dass die Polizei wie so oft von Europol über die IP-Adresse von den Klicks des Beschuldigten auf kinderpornografischen Seiten erfahren habe. Als sie ihn bei sich zuhause zur Rede stellten, habe der Mann zwar gestanden, doch gleich erklärt, so etwas nie mit seinen Schülern zu tun.

1,7 Millionen Bilder und 14.000 Filme

Auf den 1,7 Millionen Bildern und fast 14.000 Filmen waren meist junge Mädchen zwischen fünf und 15 Jahren zu sehen. Der Angeklagte sagte aus, er sei im Jahr 2016 über Links ohne größere Probleme auf diese Seiten gekommen. Er habe alles gespeichert und gesammelt, ohne es zu schauen. Heute habe er überhaupt keinen Computer mehr.

Der beruflich suspendierte Mann versuchte gestern, das Gericht zu überzeugen, dass er Fiktion und Realität auseinanderhalten könne. Der Hinweis auf eine langjährige Behandlung mit einem seriösen Therapeuten schien aber nicht zu ihm durchzudringen. Sein Verteidiger erwähnte die Scham seines Mandanten.

“Hie war mat senger Aarbecht bestuet”, lautete der etwas unbeholfene Versuch, seinen Klienten zu entlasten. Er sei immer allein im Internet unterwegs gewesen und habe erst sehr spät, ab dem Jahr 2016, kinderpornografische Inhalte mit anderen Usern ausgetauscht. Der Anwalt bat um mildernde Umstände für seinen reuevollen Mandanten.

Die öffentliche Anklägerin berichtigte, der Angeklagte sei vom Untersuchungsrichter zur psychiatrischen Behandlung gezwungen worden. Diese sei also keineswegs freiwillig gewesen, wie die Verteidigung glaubhaft machen wollte. Da der Beschuldigte wusste, was er tat, forderte sie vier Jahre Haft mit teilweiser Bewährung gegen Auflagen. Das Urteil ergeht am 24. Mai 2018.

Carlo Kass