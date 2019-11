Mittendrin und nicht dabei – so nannte vor einem Jahr eine Luxemburger Wochenzeitschrift eine Story über Obdachlose im Großherzogtum. Treffender hätte der Titel kaum sein können, handelte es sich beim Protagonisten doch um George Edward Nixon, den Bekanntesten aller Luxemburger „Gesichtslosen“. Lange Jahre war die Straße sein Wohn- und Schlafzimmer. Trotz aller Schicksalsschläge aber schaffte es der Kanadier stets, die Herzen seiner Mitmenschen zu berühren.

Nun ist George Edward Nixon im Alter von 62 Jahren gestorben. „Mit großer Trauer“ teilte die „Fondation Thierry Van Werveke“ den Tod des gebürtigen Kanadiers am Montagabend mit. Prompt folgten Bekundungen im Netz, die allesamt zeigten, wie sehr der seit 1977 in Luxemburg lebende Nixon die Menschen in seinen Bann ziehen konnte. Es trauern aber nicht nur „Bekannte“ aus der Obdachlosenszene – Freunde, so Nixon in einem Interview, habe niemand auf der Straße – sondern viele Personen, die dem Gentleman mit weißem Bart und weisen Augen in den letzten Jahrzehnten über den Weg gelaufen sind.

„RIP my friend“, schrieb Luxemburgs Nationalbarde Serge Tonnar, der dem Verstorbenen 2016 mit dem Video zur Single „Vollekslidd“ ein musikalisches Denkmal gesetzt hat. Einen „Botschafter der Obdachlosen“ nannte ihn Tonnar, mit „unvergesslichem Charakter und einer unvergesslichen Visage“. „Wir werden dich nie vergessen (Wie könnten wir auch)“, so dessen letzte Botschaft an den verstorbenen Freund.

Tatsächlich war es Nixon, der der Luxemburger Obdachlosenszene in Film und Medien ein Gesicht verliehen hatte. War sein Leben nach 1977 zunächst noch nach Plan verlaufen, schlug Ende der 1980er Jahre das Schicksal zu. Als Drucker verlor er seinen Job, später auch seine Familie. Es zog ihn nach Deutschland, bevor er 1995 über eine Stellenanzeige wieder im Großherzogtum landete. Doch auch diesen Job musste er wieder aufgeben. Es folgte ein langsamer Sturz in die Obdachlosigkeit und Abhängigkeit.

Aufgeben war jedoch keine Option: Auch in den dunkelsten Momenten seines Lebens schlug sich Nixon, der seit 2016 wieder in einem kleinen Appartement wohnte, mit kleinen Jobs und Aufgaben durch. So war er unter anderem als Fotograf der „Fondation Thierry Van Werveke“ tätig, als Schauspieler in mehr als 60 Filmen und Musikvideos oder als administrative Hilfskraft bei der „Stëmm vun der Strooss“. In den Luxemburger Medien machte er sich auch immer wieder für die Belange der Obdachlosen stark. „Er war ein wundervoller Mensch und so etwas wie das Gesicht der Straße“, so die Direktorin der „Stëmm“, Alexandra Oxacelay, gestern.

Wie stark Nixon seine Mitmenschen prägte, zeigt das Abschiedszitat von Mike McQuaide. Im Netz bemüht der „American in Luxembourg“ Shakespeares Hamlet, um seinem Freund die letzte Ehre zu erweisen: „Good night, sweet prince, and flights of angels sing thee to thy rest!“ (ham)