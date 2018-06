Ein Poller in Emeringen bewegt die Gemüter. Der Wegabschneider soll schon bald verhindern, dass gestresste Pendler die Abkürzung durch das 100-Einwohner-Dorf nutzen, um den Stau in Bad Mondorf zu umfahren.

“Es ist wirklich verrückt, wie viele Autos hier morgens und abends durchfahren”, erzählt ein Einwohner von Emeringen. Er erlebt den Verkehr in dem kleinen Dorf, das zur Gemeinde Schengen gehört, jeden Tag hautnah. “Das Schlimmste ist, dass Fahrer sehr aufs Gas drücken und sogar aggressiv werden”, klagt er. Ginge es nicht schnell genug, würden einige hupen und schreien. “Es wundert mich, dass noch kein Unfall passiert ist.” Der kleine Wirtschaftsweg, der Emeringen mit Frankreich verbindet, ist inzwischen zum Politikum geworden. Seit mehr als einem Jahr beschweren sich die Bewohner über die Verkehrssituation in dem kleinen Grenzdorf. Denn offenbar nutzen viele Pendler aus Frankreich den “Kierchewee” als Schleichweg, um den Stau in Bad Mondorf zu umgehen. Dabei ist der Weg nicht für den Durchgangsverkehr gedacht. Nur Anwohner und landwirtschaftliche Fahrzeuge dürfen eigentlich hier über die Grenze fahren.

“Wie viele Tote muss es geben?”

Aber an das Schild, das diese Regelung klar anzeigt, scheinen sich nicht alle halten zu wollen. “Es sind etwa 400 Autos, die morgens innerhalb von etwa vier Stunden hier durchfahren”, sagt ein Emeringer im Gespräch mit dem Tageblatt.

Deshalb hat die Schengener Gemeindeverwaltung zu einer drastischen Maßnahme gegriffen: Mitten auf dem “Kierchewee” bauten Arbeiter einen einfahrbaren Poller ein. Der Wegabschneider soll illegale Abkürzer aus dem Dorf verbannen. Ende Juni soll er erstmals ausgefahren werde. Pünktlich zur Stoßzeit: von 6 bis 9 Uhr morgens und 16 bis 19 Uhr abends.

Die Entscheidung zu dem Hindernis fiel bereits vor den Gemeindewahlen im Oktober 2017. Der neue Gemeinderat schloss sich dem Votum an. Die Gemeinde sei alles andere als glücklich, zu solchen Maßnahmen greifen zu müssen, erklärt der Schöffenrat in einer Stellungnahme. Allerdings musste gehandelt werden: Die Verantwortlichen seien darüber informiert worden, dass bereits ein Hund sein Leben lassen musste. Offenbar war ein abkürzender Autofahrer über den Bürgersteig gefahren; der Besitzer habe noch schnell genug zur Seite springen können. “Wie viele Verletzte oder Tote muss es geben, um eine Reaktion zu rechtfertigen?”, fragen sich die Gemeindeverantwortlichen.

Trotz aller Unannehmlichkeiten zeigen die verkehrsgeplagten Anwohner in Emeringen etwas Verständnis für die stressgeplagten Pendler. “An schlimmen Tagen staut es wegen der Ampeln in Bad Mondorf immerhin bis nach Püttlingen zurück”, sagt ein Anwohner.

Vor vollendete Tatsachen gestellt

Im Emeringen direkt gegenüberliegenden französischen Püttlingen fühlt man sich trotzdem vor vollendete Tatsachen gestellt. “Wir bekamen lediglich eines Tages einen Anruf, in dem uns mitgeteilt wurde, dass die Straße aufgrund von Arbeiten gesperrt werde”, heißt es von Seiten der Gemeinde.

Der Püttlinger Bürgermeister Joseph Ghamo versteht zwar die Situation der Emeringer Anwohner. Trotzdem sieht er die Einrichtung eines Pollers nicht als Lösung: “Emeringen spiegelt die gesamte Lage der Grenzgänger wider. Immer mehr Menschen fahren morgens von Frankreich nach Luxemburg und abends wieder zurück. Das ist eine Herausforderung, die nicht auf lokaler Ebene geklärt werden kann”, sagt Ghamo. Das Problem würde mit der Schließung des “Kierchewee” nur verlagert und nicht gelöst. “Schon jetzt staut sich der Verkehr an der Grenze bei Bad Mondorf, dem nach Düdelingen meistgenutzten Grenzübergang zwischen Luxemburg und Frankreich”, erklärt Ghamo. “Das wird nun nur noch schlimmer werden.” Alle Bürgermeister der Grenzgemeinden müssten sich zusammensetzen, um gemeinsam über eine Lösung zu diskutieren.

Ab Ende Juni heißt es für die Grenzgänger aber fürs Erste: aufgepasst. Denn da die Luxemburger Gemeinde auf französischem Gebiet keine Schilder aufstellen darf, werden Autofahrer erst auf dem letzten Meter vor dem neuen Hindernis gewarnt. Bei Dunkelheit soll sich automatisch ein Warnlicht einschalten – und auch der Pfosten selbst soll leuchten. “Alles ist bereit, wir warten nur noch darauf, dass Creos den Poller ans Stromnetz anschließt”, teilt der technische Dienst der Gemeinde Schengen mit.