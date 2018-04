Tagtäglich überqueren 87.779 Franzosen die luxemburgisch-französische Grenze, um im Großherzogtum einer bezahlten Arbeit nachzugehen. Doch sie sind die nicht Einzigen, die dank luxemburgischen Firmen ein Einkommen haben. Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Frankreich und dem Großherzogtum gehen weit über Grenzgänger und französische Briefkastenfirmen hinaus. In keinem anderen Land schufen luxemburgische Unternehmen mehr Arbeitsplätze als bei unserem südlichen Nachbarn.

“Im Jahr 2017 war Frankreich die größte europäische Destination für luxemburgische Investitionen, die Arbeitsplätze schufen”, so eine Pressemitteilung von Business France. Rund die Hälfte aller privaten Investitionen aus dem Großherzogtum sollen im Jahr 2017 in Frankreich gelandet sein.

17 luxemburgische Investmentprojekte

Insgesamt wurden 1.298 Entscheidungen für ausländische Investitionen in Frankreich getroffen, die 33.489 Arbeitsplätze schufen oder sicherten. Mit einem Anteil von 60 Prozent kamen die meisten Investitionen aus der Europäischen Union. Der größte Einzel-Investor jedoch waren die USA, die mit 230 Projekten 7.047 Arbeitsplätze schufen. Für diese Unternehmen ist Frankreich jedoch nur eine Destination unter vielen. In anderen Staaten investieren sie mehr. Nicht so die Unternehmen aus Luxemburg, für die das Land die wichtigste Investitions-Destination überhaupt darstellt.

“Rund 1.000 luxemburgische Unternehmen beschäftigen im Hexagon über 50.000 Mitarbeiter”, so Business France. Im vergangenen Jahr sind noch weitere 510 hinzugekommen oder wurden gerettet, da “17 luxemburgische Investmentprojekte in Frankreich gezählt wurden”.

Drei Regionen in Frankreich

Besonders beliebt bei den Investoren waren drei Regionen, in die jeweils rund ein Viertel der Gelder flossen. Dies waren der „Grand-Est“, „Nouvelle-Aquitaine“ und „Hauts-de-France“. Mit einem Anteil von knapp der Hälfte der Projekte und 72 Prozent der neu geschaffenen Arbeitsplätze erhielten produktive Tätigkeiten die meisten Mittel.