Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h: Der Luxemburger Wetterdienst Meteolux hat für Neujahr eine Sturmwarnung veröffentlicht. Für das ganze Land gilt bis 23.30 Uhr gelber Alarm. Bei Temperaturen bis zu acht Grad solle es zudem regnen. Bei Windgeschwindigkeiten von 80 km/h können Zweige von Bäumen abgerissen und Häuser beschädigt werden.

In den kommenden Tagen soll sich das Wetter etwas beruhigen. Am Dienstag zeigt das Thermometer zwei bis sieben Grad an, erst am Abend soll leichter Regen fallen. Am Mittwoch regnet es wieder stärker. Die Temperaturen klettern auf bis zu elf Grad – allerdings kommt dann auch der Wind zurück. Mit bis zu 85 Sachen soll er dann über das Großherzogtum wehen.