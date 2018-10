Etwa die Hälfte der Beschäftigten in Luxemburg unterliegen einem Kollektivvertrag; eine ungenügende Quote laut OGBL. Die Gewerkschaft sieht nun einen guten Zeitpunkt, um auf die Bedeutung der Tarifverträge und die Notwendigkeit des Ausbaus der gesetzlichen Möglichkeiten für die Gewerkschaftsarbeit hinzuweisen. Am Donnerstag (25.10) traf eine Delegation mit den potenziellen Koalitionären zusammen, am Abend fand eine Konferenz mit 15 Berufssyndikaten statt.

Bereits am Morgen erläuterten OGBL-Präsident André Roeltgen und der Hauptkoordinator der Syndikate und Verantwortliche für die Tarifpolitik, Nico Clement, die Sichtweise der Gewerkschaft während einer Pressekonferenz. Mit Beispielen ...