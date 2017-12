Wieder hat es in Elvingen gebrannt. Nach einem Großeinsatz der Feuerwehr an Heiligabend mussten die Rettungskräfte auch am 31. Dezember gegen 06:00 Uhr ausrücken. In der Rue de Wintrange in Elvingen stand das Dach einer Einfamilienhauses lichterloh in Flammen. Der Brandherd lag dieses Mal an der Dachdurchführung eines Kaminrohres. Hier entstand erst ein Sickerbrand, der sich aber schnell zu einem ausgedehnten Dachstuhlbrand entwickelte.

Die Familie konnte sich mit ihren Kindern, die direkt im ausgebauten Dachgeschoss unter dem Brandherd schliefen, gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Feuer, von dem bereits mehrere Zimmer betroffen waren, unter Kontrolle zu bringen, erforderte große Anstrengungen der Einsatzkräfte. Weite Teile des Daches mussten über die Drehleiter aus Mondorf abgedeckt werden um den Brand abzulöschen. Am Haus entstand hoher Sachschaden. Es ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar.

Vor Ort waren die Feuerwehrleute des CIS Schengen und des CIS Mondorf, der Rettungsdienst und die Polizei aus Remich, sowie der Regionalinspektor Jean Bartz, Bürgermeister Michel Gloden und Schöffen Tom Weber.