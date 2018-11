Als der Bürgerkrieg in Libyen ausbrach, ließen die Vereinten Nationen das Vermögen des Diktators Muammar Gaddafi einfrieren. Mittlerweile ist ein Teil dieser Gelder aus einem Bankkonto in Belgien verschwunden. Und in Luxemburg aufgetaucht.

Am 19. März 2011 fielen die ersten Bomben. Die Vereinten Nationen hatten kurz davor in einer Resolution entschieden, die Zivilisten in Libyen “mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln” zu schützen.

Frankreich folgte dem Ruf der UN und schickte Bomberflieger in das nordafrikanische Land. Später schlossen sich weitere Länder, darunter Belgien und die Vereinigten Staaten, der französischen Intervention an. Der Arabische Frühling hatte ...