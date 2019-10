Gleichzeitig wird immer offensichtlicher, dass an den Vorwürfen gegen Carole Dieschbourg wenig dran ist. Insbesondere die Angelegenheit um die Scheune ihrer Eltern scheint von der CSV konstruiert gewesen zu sein, um ihr bewusst zu schaden. Am Donnerstag will die Ministerin sich in öffentlicher Sitzung vor dem Parlament erklären.

Wenig neue Erkenntnisse

Auch die dritte Sitzung des parlamentarischen Umweltausschusses, zu der die konservativen Oppositionsparteien CSV, ADR und Piraten Umweltministerin Carole Dieschbourg eingeladen hatten, um Erklärungen zur sogenannten „Gaardenhaischen“-Affäre um den grünen Politiker Roberto Traversini zu bekommen, brachte nur wenig neue Erkenntnisse. Eine dreiviertel Stunde, nachdem die Sitzung begonnen hatte, stimmten die Vertreter der Mehrheitsparteien dafür, dass nicht mehr über die Vorfälle in Differdingen geredet werden dürfe.

Der Grund dafür sei gewesen, dass die Ausschuss-Mitglieder am Ende der vergangenen Sitzung abgemacht hätten, dass diese Affäre nun erledigt sei. Das erklärte Kommissionspräsident François Benoy („déi gréng“) nach der Sitzung. Am Dienstag habe die CSV dann weitere Fragen über den Parlamentspräsidenten eingereicht, denen auch zu Beginn der Sitzung Rechnung getragen worden sei. Die von den Christsozialen beantragten Dokumente seien vorgelegt und diskutiert worden, auf ihre Fragen hätten die Parlamentarier eine Antwort bekommen, so Benoy.

Der Piraten-Abgeordnete Marc Goergen hatte seinerseits verlangt, dass das Ministerium die Login-Dateien und Auszüge aus dem Verwaltungssystem vorlegt, die im Zusammenhang mit der Genehmigung von Roberto Traversini stehen. Diese Log-Dateien könnten wegen der laufenden Ermittlungen nicht veröffentlicht werden, sagte Benoy. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass die Daten zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden können.

Opposition hat keine neuen Ansatzpunkte

Ansonsten hätte die Opposition in der „Gaardenhaischen“-Affäre keine neuen Fragen gestellt, erklärten sowohl François Benoy als auch Carole Dieschbourg.

Das andere Thema, zu dem die CSV Erklärungen verlangte, ist die Genehmigung für den Bau eines Viehunterstands am Lauterburerbach in der Gemeinde Echternach. Wegen Hochwasserschutzmaßnahmen musste eine Scheune, die Carole Dieschbourgs Eltern gehört, abgerissen und neu aufgebaut werden. CSV und ADR störten sich insbesondere an einer Bodenplatte aus Beton, die den Unterstand festigt. Ihnen seien viele vergleichbare Beispiele bekannt, bei denen keine Genehmigungen für Betonplatten erteilt wurden, meinten sowohl der ADR-Abgeordnete Fernand Kartheiser als auch die CSV-Fraktionsvorsitzende Martine Hansen. Belege für diese Aussage konnten sie am Dienstag jedoch nicht liefern.

Die Umweltministerin beteuerte nach der Sitzung, dass sie sich aus sämtlichen Genehmigungsprozeduren herausgehalten habe, weil ihre Eltern betroffen waren. Vor der Transformierung hätten ihre Eltern über zwei Ställe verfügt, heute sei es nur noch einer. Sie hätten demnach Privatgrundstücke im Interesse des Hochwasserschutzes geopfert. Deshalb verstehe sie nicht, wieso nun gerade über diese Angelegenheit diskutiert werde. Zudem habe die Betonplatte nicht auf Wunsch ihrer Eltern, sondern aus Stabilitätsgründen gebaut werden müssen, erklärte die Ministerin.

Wagner: An der Kritik ist „nichts dran“

David Wagner, Abgeordneter der Oppositionspartei „déi Lénk“, sagte nach der Sitzung, dass er der Überzeugung sei, dass an der Kritik von CSV und ADR am Viehunterstand in Echternach „nichts dran“ sei. Was die Affäre in Differdingen betrifft, sprach Wagner sich dafür aus, die Justiz ihre Arbeit machen zu lassen und erst danach politische Schlüsse zu ziehen. Er habe die Vermutung, dass sich einiges im Kreis drehe und vielleicht nicht so viel dahinter steckt, wie die anderen Oppositionsparteien glauben machen wollen.

Fernand Kartheiser kündigte an, die Justiz eventuell über das zu informieren, was in der Ausschusssitzung besprochen wurde. Es könne ja sein, dass sich daraus neue Ermittlungsansätze ergeben, meinte Kartheiser. Erst wolle er aber die Erklärungen der Umweltministerin am Donnerstagvormittag im Parlament abwarten. Wenn weitere neue Elemente in dieser Affäre auftreten würden, müsse Dieschbourg zurücktreten, sagte Kartheiser.

CSV beklagt „Maulkorb“

Soweit wollte sich die CSV nicht aus dem Fenster lehnen. Die Fraktionsvorsitzende Martine Hansen beklagte sich aber über den „Maulkorb“, den die Mehrheit der Opposition verpasst habe, als sie entschied, dass nicht mehr über die „Gaardenhaischen“-Affäre geredet werden soll. Die Erklärungen zum Viehunterstand in Echternach müsse man erst noch genau analysieren, bevor man Schlüsse ziehen könne.

Nachdem sie sich mit der heutigen Sitzung drei Mal den Fragen des Umweltausschusses gestellt hatte, wird die grüne Umweltministerin am Donnerstagvormittag in einer öffentlichen Parlamentssitzung Erklärungen zu den Genehmigungen in der Affäre um Roberto Traversini abgeben. Anschließend werden alle Abgeordneten Fragen stellen können.