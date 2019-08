Vorige Woche zitierte die Tageszeitung Le Quotidien die Sekretärin und Präsidentin des FC Blue Boys Mühlenbach, Mersija Dragolovcanin, dass Alkohol in Zukunft in dem Mühlenbacher Mathias-Mamer-Stadion nicht nur wie bisher verboten sei, sondern es auch Besuchern untersagt sei, alkoholische Getränke mitzubringen.

Die Begründung: „Si l’on fait ça, oui, c’est par rapport à la religion mais aussi parce que c’est illégal de vendre de l’alcool sur un stade.“ Der springende Punkt ist nicht das Alkoholverbot an sich, sondern dass die Religion als Grund genannt wird. Auf was müssen sich die Fans dann noch gefasst machen? Getrennte Tribünen für Männer und Frauen und eine bestimmte Kleiderordnung?

Und wäre Dragolovcanin konsequent, müsste sie des Weiteren nicht auch dafür sorgen, dass es vielleicht nicht nur halal, sondern auch koscher zu essen gibt, schließlich könnten sonst jüdische Fußballfans auf Diskriminierung klagen? Daneben stellen sich sehr praktische Fragen: Darf ich als Besucher einen Flachmann mitbringen und werde ich dann von Muslimen abgesondert?

Welcher Religion die Familie Dragolovcanin angehört und wie oft am Tag sie diese praktiziert, geht niemanden etwas an, doch ihre Praxis öffentlich anderen aufzuzwingen, zeugt von Intoleranz. Man könnte einwenden, dass ein Wirt auch selbst entscheidet, was er seinen Kunden anbietet. Doch diese Argumentation hat einen Haken: In ein Lokal begebe ich mich mit der Absicht, etwas zu trinken oder zu essen, und wähle mir die Kneipe dementsprechend aus; bin ich Fan von den Blue Boys und will die Mannschaft in ihrem Stadion sehen, dann muss ich mich den religiösen Ansichten Dragolovcanins beugen.

Es ist nicht der erste Fall von muslimischer Intoleranz hierzulande. Wir erinnern uns: Vor Jahren verweigerten muslimische Eltern ihren Kindern gemischten Sportunterricht. Dass es sich in beiden Fällen um Muslime handelt, ist unerheblich, denn das Grundproblem ist das gleiche bei muslimischen Hardlinern wie auch bei erzkonservativen Katholiken, die ihre Weltsicht als die Wahrheit sehen. Als Beispiel sei an „Fir de Choix“ erinnert, die partout nicht wahrhaben wollen, dass es nicht Sache der öffentlichen Schule ist, ihren Kindern von den Abenteuern eines gewissen Jesus zu erzählen.

Die Übertragung religiöser Werte in den öffentlichen Raum ist ein Problem, egal, ob es sich dabei um die Gesetze Jesu, Jahwes, Allahs oder Shivas handelt. Was mein Nachbar in seinen vier Wänden anbetet, muss dort bleiben. Dass er jedoch seine religiösen Ansichten anderen aufzwingen will, ist unannehmbar, denn ist das der Fall, befinden wir uns nicht mehr in einer freiheitlichen Gesellschaft. Eine multiethnische – wie es bei uns schon der Fall ist – ist nur möglich, wenn die religiösen Überzeugungen zu Hause bleiben.

Nachdem „Gambia“ die religiöse Vermummung in Luxemburg teilweise erlaubt hat, scheint die schleichende Übernahme des öffentlichen Raums durch religiöse Fanatiker voranzuschreiten.