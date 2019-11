René Hoffmann ist verstorben. Der ehemalige Torwart der Jeunesse verschied überraschend während einer Routine-Operation am Knie. Hoffmann wurde 77 Jahre alt. Er wurde mit seiner Jeunesse zehnmal Landesmeister, dreimal Pokalsieger und hielt seinem Jugendverein stets die Treue. 36-mal lief er für die Nationalmannschaft auf.

Nach seiner Karriere war das Escher Urgestein Torwarttrainer beim Rekordmeister und bei der Nationalmannschaft. In den vergangenen Jahren war er Betreuer der FLF-Auswahl. Zuletzt konnte er an den Auswärtsländerspielen in Dänemark und Portugal wegen seiner anstehenden Operation nicht teilnehmen.

Sein langjähriger Weggefährte Paul Philipp (FLF-Präsident) reagierte bestürzt auf die traurige Kunde: “Diese Nachricht ist sehr schwer zu verdauen. Ein Escher Denkmal und ein fantastischer Kerl hat uns verlassen.”

Das Tageblatt entbietet der trauernden Familie sein aufrichtiges Beileid.