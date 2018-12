Seit Juni 2018 sollen neue Fahrbahnmarkierungen auf der N25 für mehr Sicherheit für Motorradfahrer sorgen. Die „Administration des ponts et chaussées“ zog eine erste positive Bilanz aus den Auswertungen der letzten Monate.

Die neuen Fahrbahnmarkierungen befinden sich auf der N25 zwischen Wiltz und Kautenbach. Diese wurden für notwendig gehalten, da sich Anfang des Jahres mehrere schwere Verkehrsunfälle mit Motorradfahrern ereignet hatten. Die zusätzlichen Markierungen verlaufen senkrecht zur Mittellinie und sollen Motorradfahrer dazu anregen, verstärkt in der Mitte der Spur zu fahren und somit ihre Fahrweise ungefährlicher zu gestalten.

Die Markierungen basieren auf Erfahrungen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit in Österreich, das diese mit Erfolg auf mehreren Strecken testete. Die Straßenbauverwaltung hat nun erste Untersuchungen durchgeführt. So wurde das Verhalten der Motorradfahrer vor und nach dem Anbringen der neuen Markierungen analysiert. Hierbei wurde festgestellt, dass die Biker eine weitaus weniger gefährliche Fahrweise an den Tag legen, wenn Markierungen vorhanden sind.

Im grünen Bereich

Vor dem Anbringen waren von 269 Motorradfahrern nur 10 Prozent im sicheren Bereich (grün, siehe Abbildung) unterwegs. 78 Prozent befanden sich zu nah an der Mittellinie (gelb) und 12 Prozent (rot) fuhren auf der falschen Straßenseite und hätten bei einem herannahenden Auto nicht mehr ausweichen können.

Nachdem die Markierungen angebracht wurden, zeigte sich ein völlig anderes Bild: 57 Prozent von 242 gezählten Motorradfahrern befanden sich laut Test in der grünen Zone und waren somit sicher unterwegs. 42 Prozent fuhren im Gefahrenbereich (gelb). Nur 1 Prozent geriet über die Mittellinie und setzte sein Leben aufs Spiel.

Kampagne für sichereres Motorradfahren

Diese neuen Markierungen sind nur eine von mehreren Maßnahmen einer Kampagne, um die Sicherheit der Motorradfahrer zu verbessern. Darüber hinaus sollen spezielle Hinweisschilder auf gefährliche Strecken aufmerksam machen. Des Weiteren sind zusätzliche Geschwindigkeitskontrollen vorgesehen.

Für das kommende Jahr kündigen die „Ponts et chaussées“ weitere Tests auf der N25 an. Die Straßenbauverwaltung will weitere solcher Markierungen auf kurvenreichen Strecken in Betracht ziehen, die verstärkt von Motorradfahrern benutzt werden. AL