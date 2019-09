Windräder sind prinzipiell eine Entlastung für die Umwelt, weil sie weitgehend emissionsfrei Energie liefern. Speziell Vögeln können sie jedoch zur Gefahr werden. Deswegen müssen einige Anlagen zeitweise abgeschaltet werden, etwa um den Rotmilan zu schützen.

Die ADR wollte in einer parlamentarischen Anfrage wissen, wie oft das passiert, wie die Eigentümer der Windräder für den Ausfall entschädigt werden – und ob denn der Rotmilan nicht ebenso dem Windrad zum Opfer fallen kann, wenn es laufen darf.

Als grüne Umweltministerin war es an Carole Dieschbourg, auf die Anfrage 964 vom Juli 2019 zu antworten.

Zunächst seien schon die konkreten Umstände, unter denen überhaupt ein Windrad genehmigt werde, bereits vom Standort abhängig, heißt es.

In Sachen Rotmilan müssten die Windräder etwa ausgeschaltet werden bei Bodenarbeiten in der Nähe, wenn gemäht wird und bis fünf Tage nach einer Ernte – weil all das den Rotmilan anziehe, wie internationale Untersuchungen ergeben hätten.

Finanziellen Ausgleich für die Abschaltzeiten gibt es nicht – weil auch von einem Verlust gar keine Rede sein könne, wie Carole Dieschbourg schreibt: Schließlich würden schon vor der Errichtung eines Windrades bei einem “Scopingtermin” spätere Einschränkungen festgestellt. Der Windradbetreiber müsse diese also von vornherein entsprechend einkalkulieren.

Dass es weiterhin ein “Restrisiko” gebe, dass der Rotmilan außerhalb der Abschaltzeiten von einem Rotorblatt getroffen wird, räumt die Ministerin zwar ein – die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen sollten aber dafür sorgen, dass es sich nahe null bewegt.