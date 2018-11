Vor zehn Jahren erreichte der Doping-Skandal um den spanischen Arzt Eufemiano Fuentes Luxemburg. Frank Schleck soll dem gelernten Gynäkologen rund 7.000 Euro für einen Trainingsplan überwiesen haben. Während einige Akteure von damals Schleck die Trainingsplan- Theorie nicht abnehmen, wird sich in Luxemburg immer noch nicht zum Thema geäußert.

“Schauen Sie sich doch einfach den russischen Doping-Skandal an, dann verstehen Sie, wieso auch die Fuentes-Affäre nie ganz aufgeklärt wurde. Zu viele mächtige Menschen mit zu vielen Interessen.” Enrique Gomez Bastida hat zehn Jahre dafür gekämpft, dass die ganze Wahrheit im Doping-Skandal um den spanischen Arzt Eufemiano Fuentes ans Licht kommen sollte.

Er leitete für die Guardia Civil die Operación Puerto im Jahr 2006 und war somit maßgeblich an der Enthüllung eines der größten Doping-Skandale in der Sportgeschichte beteiligt. “Als wir mit den Ermittlungen begannen, war uns noch nicht bewusst, dass wir an einer so großen Sache dran sind.”

Der gelernte Gynäkologe Fuentes entwickelte Dopingprogramme für zahlreiche Top-Athleten. Vor allem für Blutdoping wurde der Spanier aufgesucht. Die Bilder der sichergestellten Blutbeutel in seiner Madrider Praxis gingen um die Welt. Bis heute ist nur ein kleiner Teil der Fuentes-Kundschaft bekannt. “Wir haben damals viele Blutbeutel sichergestellt, die wir keinem Sportler zuordnen konnten”, so Gomez Bastida. Insgesamt waren es 211 Blutkonserven, die er und seine Kollegen von der Guardia Civil gefunden hatten.

Nach zwei Jahren auch in Luxemburg

Es folgte ein langer Rechtsstreit. Zwischenzeitlich hatte ein spanisches Gericht sogar ...