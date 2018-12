5 Natur statt Kunststoff

Die Umweltaspekte sollten auch beim Baumschmuck nicht außer Acht gelassen werden. Auf Glitzer- und Schneesprays sollte man also am besten verzichten. In vielen dieser Produkte stecke PET, also Mikroplastikteilchen, die sich nur sehr langsam abbauen, warnen Experten. Bäume mit Glitzerspray dürfen außerdem nicht kompostiert werden. Zum umweltverträglichen Schmuck zählen zum Beispiel Nüsse, Holzstücke, Stoffbänder sowie Figuren aus Papier, Holz, Stroh oder Bienenwachs. Auch ein paar Plätzchen und Obst lassen sich zur Deko zweckentfremden.