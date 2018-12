Die schönste und erfolgreichste Phase des Luxemburger Vereinsfußballs ist am Donnerstagabend mit dem 0:0-Unentschieden zwischen dem F91 Düdelingen und Betis Sevilla zu Ende gegangen. Von Mitte Juli bis Mitte Dezember war der luxemburgische Meister in Europa unterwegs und sorgte für Schlagzeilen und Furore. Die Tageblatt-Journalisten Dan Elvinger und Christelle Diederich waren bei allen Spielen vor Ort, sammelten einzigartige Eindrücke und haben jede Menge Anekdoten mitgebracht.

Schicksal und Zwiebeln

10. und 17. Juli: F91- MOL Vidi FC (1:1, 1:2): Der F91 hatte in beiden Duellen die besseren Torchancen, schied aber schlussendlich aus der Königsklasse aus und durfte deshalb in der Europa League antreten. Nach dem 1:1-Remis im Hinspiel begab sich der luxemburgische Meister hoffnungsvoll auf die Reise nach Ungarn und landete in der tiefen Provinz. Im Teamhotel in Herceghalom wurden vor allem Entspannung für Rentner und Konferenzen für künftige Versicherungsvertreter angeboten. Das Stadion in der noch kleinen Stadt Felcsut liegt im Schatten der Residenz Viktor Orbans, vielen ...