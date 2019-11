Eine elegante, diskrete Persönlichkeit mit großem Durchsetzungsvermögen und vielseitiger Tätigkeit. Damit wird der studierte Jurist und spätere Minister, Präsident des Europäischen Rechnungshofs und Hofmarschall Marcel Mart nur unzureichend beschrieben. Der frühere DP-Politiker ist am Freitag im Alter von 92 Jahren gestorben. Das meldet RTL am Freitagnachmittag.

Die Suchmaschine Google bleibt beim Stichwort „Marcel Mart“ enttäuschend diskret. Sie entspricht damit möglicherweise der Persönlichkeit des ehemaligen Wirtschaftsministers und späteren Präsidenten des Europäischen Rechnungshofes. Dabei haben nur ganz wenige Luxemburger Persönlichkeiten eine so vielseitige, abwechslungsreiche Karriere hinter sich.

Diese hat eigentlich recht spät begonnen. Bedingt durch den Krieg konnte der am 10. Mai 1927 in Esch/Alzette geborene Mart sein Abitur erst 1947 machen, bevor er zum Rechts- und Wirtschaftsstudium nach Montpellier und Paris ging, das er dort 1953 mit einem Doktortitel abschloss.

Vom Anwalt zum Wirtschaftsredakteur

Mit dem Eintrag als Rechtsanwalt beim Bezirksgericht Luxemburg schien seine Karriere gleich 1953 schon vorgezeichnet. Doch bereits nach zwei Jahren kam es zu einem ersten Wechsel. Marcel Mart legte die Robe ab und wurde Wirtschaftsredakteur bei der ersten europäischen Nachrichtenagentur. Diese verließ er wiederum nach fünf Jahren, um beigeordneter Sprecher der Hohen Behörde der Europäischen Kohle- und Stahlgemeinschaft zu werden.

1964 erweiterte Mart erneut sein Tätigkeitsfeld: Er gründete und leitete das Verbindungsbüro der Europäischen Gemeinschaften (EG-Euratom-Montanunion) in New York. Drei Jahre später kehrte er zurück nach Brüssel, um die Informationsabteilung „Drittländer“ der Europäischen Kommission zu leiten. Zwölf Jahre lang arbeitete er in diesem Zusammenhang auch mit der Wochenzeitung „Lëtzebuerger Land“ zusammen.

Gründervater der wirtschaftlichen Diversifizierung und der Tripartite

Diese neuerliche Tätigkeit bei der Kommission war jedoch von kurzer Dauer. Parallel dazu hatte Mart sein politisches Profil geschärft. Beeindruckt hatten seine Vorschläge zur Bereinigung der staatlichen Finanzen, zur Verbesserung des Arbeitsmarkts und zur Förderung der Investitionen, die eine breitere Diversifizierung der wirtschaftlichen Tätigkeit und der Arbeitsplätze bringen sollten. So wurde er nach zwei Jahren in die Heimat zurückberufen, um politische Verantwortung in der Werner-Schaus-Regierung und später in der Thorn-Vouel-Berg-Regierung zu übernehmen.

Die Herausforderung war durch die Stahlkrise, die sein zweites Ministermandat prägte, nicht einfach zu bewältigen, machte aus Mart jedoch im Nachhinein einen der Gründerväter der wirtschaftlichen Diversifizierung und der Tripartite. Als Energieminister gehörte er zu den wenigen, die den Bau einer Atomzentrale in Remerschen befürworteten. Die Anpassung der Staatsbeamten-Gehälter war ihm ebenfalls ein wichtiges Anliegen.

Vorsitz der BGL

Marcel Mart führte sein zweites Ministermandat nicht mehr zu Ende. Er kehrte 1977 zu seinen europäischen Wurzeln zurück und wurde das erste Luxemburger Mitglied im neu geschaffenen Europäischen Rechnungshof, dessen Vorsitz er zwischen 1984 und 1989 innehatte. Von 1982 bis 1984 war Mart Mitglied des Verwaltungsrats der luxemburgischen Niederlassung der „Dresdner Bank“.

In einem Alter, in dem andere in Rente gehen, wurde dem Politiker ein neues Amt angetragen. Er wurde Hofmarschall von Großherzog Jean. Parallel dazu wurde er Mitglied des Verwaltungsrats der „Banque générale du Luxembourg“, deren Vorsitz er 1993 übernahm.

Hofmarshall und Hobbykoch

Seine Aufgaben am großherzoglichen Hof legte er zu diesem Zeitpunkt wieder nieder, kümmerte sich jedoch weiter um die Vermögensverwaltung des Hofs. 1994 kam nochmals eine neue Aufgabe auf Mart zu: Er wurde Präsident des Verwaltungsrats der Messegesellschaft. Dieses Amt nahm er bis ins Jahr 2000 wahr.

Marcel Mart ist der Vater des Arztes und vormaligen Generalsekretärs der Ärztevereinigung Daniel Mart und der Fernsehjournalistin Caroline Mart. Nach dem frühen Unfalltod 1978 der Mutter seiner beiden Kinder heiratete er vor 25 Jahren die Europabeamtin Liette Weber, in der er eigenen Aussagen nach eine verständnisvolle Partnerin gefunden hatte. Marcel Mart war ein hervorragender Hobbykoch und ging zeitlebens gerne auf Reisen.