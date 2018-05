Ein 79-Jähriger, der sich am 3. Mai bei einem schweren Verkehrsunfall auf der N11 verletzt hat, ist gestorben. Das berichtet die Polizei am Dienstagmorgen. Der Luxemburger war mit zwei Begleitern auf der N11 zwischen Junglinster und Luxemburg-Stadt unterwegs, als ein entgegenkommendes Fahrzeug in einer Linkskurve auf seine Fahrbahn geriet. Der Mann konnte nicht mehr ausweichen, die Autos stießen zusammen.

Alle vier Passagiere der beiden Autos mussten ins Krankenhaus. Der ältere Herr aus Bech starb am Dienstagmorgen.

Die Polizei sucht noch immer nach Zeugen zu dem Unfall. Diese können sich beim Polizeiinterventionszentrum CI Luxemburg unter der Telefonnummer 4997-4500 melden.