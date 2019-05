Der Einstieg von Investor Flavio Becca beim deutschen Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern ist seit Dienstag definitiv vom Tisch. Eine überraschende Wendung brachte das Aus des Luxemburgers, was die Fans des Vereins durchaus freuen dürfte.

Becca hat entweder zu hoch gepokert oder er ist zu blauäugig an die Sache herangegangen. Oder aber er hatte gar kein wirkliches Interesse am Verein. Das sind die drei Hypothesen, die die Meldungen der letzten Tage zulassen. Für eine gewisse Blauäugigkeit, besser Überheblichkeit, spricht, dass Becca seinen Einstieg offenbar an einen Rücktritt von Beiratsmitglied Littig geknüpft hatte. Für die Fans der Roten Teufel ein klarer Erpressungsversuch eines potenziellen (und fremden) Kreditgebers.

Das funktioniert vielleicht bei einem belgischen Drittligisten, bei einem vierfachen deutschen Meister mit fast 20.000 Mitgliedern und einer trotz der jahrelangen sportlichen Misere noch immer riesigen Fanbasis geht so etwas jedoch nicht. Vor allem, weil die Fußball-Anhänger in Deutschland mehr als in anderen Ländern die sogenannte 50+1-Regelung verteidigen. Die macht es Investoren unmöglich, die Stimmenmehrheit in einem Klub zu übernehmen. Auch das Ausgliederungsmodell der Profiabteilung des 1. FC Kaiserslautern ist darauf ausgelegt, einer einzigen Person nicht zu viel Macht zuzugestehen. Der Verein soll weiter den Mitgliedern gehören.

Da Becca zudem nicht kommunizierte, entstand der Eindruck eines gefräßigen Immobilienmoguls, der von der finanziellen Notsituation des FCK profitieren wollte. Nach dem Motto „Friss oder stirb“ – Becca-Deal oder keine Lizenz für die kommende Saison.

Gestern war die Erleichterung beim Großteil der Anhängerschaft jedenfalls riesig, auch wenn sich das Nein zu Becca auf lange Sicht als Fehler entpuppen könnte. Für die FCK-Fans hat der Fußball über das Geld gesiegt.

Und Becca selbst wird aus der Episode vielleicht auch etwas lernen: dass im Milliardengeschäft Fußball längst noch nicht alles käuflich ist.