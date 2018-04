Immer wieder erwischt die Polizei Menschen, die ohne Führerschein fahren. Auch in Frisingen haben die Beamten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Mondorfer Straße einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Dabei war weder das Fahrzeug angemeldet, noch war es versichert. Die Polizisten beschlagnahmten das Auto und erstatteten Anzeigen gegen den Mann.