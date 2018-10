Der Keramikhersteller Villeroy & Boch und Luxemburg gehen schon lange gemeinsam durchs Leben. Es ist eine Liebesbeziehung mit Höhen und Tiefen. Klassiker wie die 1770 eingeführte Serie “Alt Luxemburg” stehen in vielen Familien auf dem Tisch. Das hauptstädtische Rathaus serviert den Kaffee für die Presse daraus. Als die Produktion für Geschirr in Luxemburg geschlossen wird, bekommt die Liebe einen Kratzer. Seitdem ist es still im Rollingergrund. Die Pläne für ein neues Stadtviertel auf dem Gelände bringen jetzt frischen Wind in die Beziehung.

Die Wunde der Schließung ist noch nicht vernarbt. 2007 kommt das Aus für Werk eins, 2010 auch für Werk zwei. Nach knapp 250 Jahren ist es das Ende für rund 180 Mitarbeiter.

“NewWave”, die Tassen mit dem gewissen Schwung und dem Henkel aus einem Guss, wurden zum Schluss im Rollingergrund produziert. Dafür hat Villeroy und Boch 2004 noch den “Innovationspreis der deutschen Wirtschaft” gewonnen, den es sich mit deutschen Vorzeigefirmen wie der BMW AG oder der Carl Zeiss AG teilt. Gehalten hat die Vorreiterrolle nicht lange. “Schon nach zwei Jahren haben wir Plagiate aus Asien auf dem europäischen Markt entdeckt”, sagt Peter Delwing, der als V&B-Direktor weltweit für “Real Estate” zuständig ist.

Das Schicksal des luxemburgischen Standortes teilen auch die Kollegen im saarländischen Mettlach, dem Hauptsitz des Konzerns. Auch dort stehen seitdem Hallen leer. Die Geschirrproduktion wird im sächsischen Torgau und im saarländischen Merzig zentralisiert.

Geblieben sind in Luxemburg die rund 80 Mitarbeiter, die den weltweiten Vertrieb und die Dekorentwicklung für Hotel- und Restaurantgeschirr, den internationalen Vertrieb der Bad-, Wellness- und Tischkultur-Produkte, das Infocenter Bad und Wellness sowie die Verkaufspunkte in Luxemburg betreuen. Ein “Outlet Center” gibt es ebenfalls und in bescheidenem Umfang werden weiter Designprodukte hergestellt. In Handarbeit entstehen unter anderem Salz- und Pfefferkompositionen, die standortgetreu mit “Vieux Septfontaines” verziert werden. Die Farbe, eine geheime Rezeptur des Hauses, ist nach dem Wohnhaus des Direktors benannt.