An diesem Wochenende bestreitet die Luxemburger Damennationalmannschaft zwei Freundschaftsspiele gegen den Kosovo. Das erste findet am Freitag um 19.30 Uhr in der neuen Halle “Op Flohr” in Grevenmacher statt, das zweite dann am Samstag um 18.00 Uhr im Käerjenger “Dribbel”.

Von Fernand Schott

Adrien Stot, der jetzt als Trainer bei den Damen in der Verantwortung steht, hat diese beiden Spiele mit einigen Trainingseinheiten vorbereitet. Der Gegner, die Nationalmannschaft vom Kosovo, ist schon da angelangt, wo das FLH-Team hinwill. Die kosovarische Mannschaft bestreitet nämlich schon WM- oder EM-Ausscheidungen, und schlägt sich hierbei nicht einmal so schlecht. In der Qualifikation für die EM 2018 drang sie mit Siegen gegen Georgien und Israel sogar in die zweite Qualifikationsrunde vor. Dort hatte sie allerdings gegen die europäischen Spitzenmannschaften von Ungarn und den Niederlanden nichts mehr zu melden.

Im Moment bereitet sich die Mannschaft auf die erste Qualifikationsrunde zur WM 2019 vor, die zwischen dem 30. November und 3. Dezember stattfindet. Gegner sind dann die Slowakei, die Ukraine und Israel. Interessant ist ebenfalls, dass bei den kosovarischen Damen der in Luxemburg bestbekannte Goni Shabani als Trainer fungiert. Shabani hat bekanntlich lange in Berchem gespielt und war auch als Trainer bei den Roeserbannern und den Red Boys tätig.

Und so darf man gespannt sein, wie sich die Luxemburgerinnen aus der Affäre ziehen werden und ob sie ihrem Ziel, auch einmal solche Ausscheidungen auf internationalem Niveau zu bestreiten, etwas näher gekommen sind. Der im Dezember 2016 von der Damenkommission der FLH aufgestellte “Business plan stratégique” Horizon 2020 hat inzwischen die Hälfte seiner Laufzeit erreicht – vielleicht wäre es der richtige Zeitpunkt, um eine Zwischenbilanz zu ziehen und so herauszufinden, ob der eingeschlagene Weg auch der richtige ist. Die beiden Partien gegen Kosovo wären eine gute Möglichkeit, um dies zu tun.

Im Überblick

Der Luxemburger Kader: Lena Scheider (Museldall), Alina Huremovic (Standard) im Tor – Feldspielerinnen: Lena Kirtz, Semina Radoncic, Nicki Schilt, Jenny Zuk (alle Käerjeng), Dea Dautaj, Kim Wirtz, Sharon Dickes (alle HBD), Kim Frauenberg, Michelle Jung, Jil Zeimetz (alle Diekirch), Amelie Gran, Ana Luisa Monteiro, Tania Soberano (alle Red Boys), Tina Welter (Waiblingen/D), Laura Willems (Museldall), Joy Wirtz (Koenigsmacker/F)