Ein seit neun Tagen vermisster 25-Jähriger ist tot in der Nähe eines Feldwegs in Bivels (nahe Vianden) gefunden worden. Das hat die Polizei am Mittwochabend mitgeteilt. Da ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden könne, sei seitens der Staatsanwaltschaft eine Obduktion beantragt worden.

Der junge Mann habe am 7.Januar sein Elternhaus verlassen, um zu seiner Studentenwohnung im belgischen Namur zu fahren. Seitdem fehlte jedoch jede Spur von ihm. fgg