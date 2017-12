Einige Tage lang wurde kein Fußgänger mehr in Luxemburg angefahren – jetzt hat sich allerdings wieder solch ein Vorfall ereignet, diesmal sogar in der Fußgängerzone der Hauptstadt. Wie die Polizei mitteilt, ist es am Mittwoch gegen 8.55 Uhr in der Avenue Monterey auf Höhe einer Bäckerei zu dem Unfall gekommen. Beim Verlassen des Geschäfts wurde eine Frau von einem Lieferwagen mit Anhänger angefahren. Die Frau wurde am Bein erfasst und schwer verletzt. Der verantwortliche Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern fuhr in Richtung Place d’Armes davon.

Bei dem weißen Lieferwagen habe es sich um einen hohen und langen Kastenwagen gehandelt, dessen Kennzeichen und Marke unbekannt sind. Der Anhänger war braun/rostfarben und gut zwei Meter lang. Es war ein Auflieger ohne Bordwände. Zweckdienliche Hinweise nimmt die Polizeidienststelle Ville-Haute unter der Telefonnummer 2442-1200 entgegen.