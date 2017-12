Einen furchtbaren Start in die Weihnachtsfeiertage hat eine Frau in Luxemburg-Stadt am Sonntagmorgen erlebt. Am 24. Dezember wurde sie gegen 6:00 Uhr auf der “Place du Théâtre von zwei Unbekannten angegriffen.

Einer der Täter nahm die Frau in den Schwitzkasten, bis sie bewusstlos zusammensackte. Dann griffen sich die Räuber das Handy und andere Wertgegenstände und verschwanden. Erst am späten Nachmittag informierte das Opfer die Polizei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.