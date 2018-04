Der französische Sänger, Komponist, Film- und Theaterschauspieler und Autor Jacques Higelin ist tot. Das melden französische Medien übereinstimmend.

Higelin hat seit 1965 20 Studioalben aufgenommen, die vom Chanson, Hot Jazz, Blues, Rock ’n’ Roll, Reggae, Funk, New Wave sowie von der arabischen Musik beeinflusst waren und die teilweise experimentelle und theatrale Aspekte aufwiesen.

Als Schauspieler wirkte er in mehr als 30 Filmen und Theaterstücken mit – unter anderem in der Satire “Erotissimo” an der Seite von Rufus und Serge Gainsbourg.