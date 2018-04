Frankreichs früherer Premierminister Manuel Valls erwägt, als Bürgermeister von Barcelona zu kandidieren. “Ich werde darüber nachdenken”, sagte der 55-Jährige am Freitag Spaniens staatlichem Rundfunk- und Fernsehsender RTVE. Dieser hatte Valls nach einer möglichen Kandidatur für die liberale Ciudadanos-Partei gefragt, die klar gegen eine Unabhängigkeit Kataloniens eintritt.

Valls war 1962 als Sohn eines katalanischen Vaters und einer Schweizer Mutter in Barcelona auf die Welt gekommen. In den vergangenen Monaten hatte er immer wieder an Wahlkampfveranstaltungen der Ciudadanos-Partei teilgenommen.

Valls war von 2014 bis 2016 französischer Premierminister unter François Hollande. Später verließ er die Sozialisten, um die Partei des sozialliberalen Präsidenten Emmanuel Macron zu unterstützen. Diese steht Ciudadanos nahe. 2019 wird in der Hauptstadt der Region Katalonien gewählt.