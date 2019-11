Entgegen anderslautender Aussagen sei die CSV nicht schuld daran, dass die große Verfassungsreform gescheitert ist. So sieht es jedenfalls Parteipräsident Frank Engel. Zwar akzeptiere die CSV die neue Prozedur grundsätzlich, doch hätte sie lieber ihre Idee eines konsultativen Referendums durchgesetzt. Wichtig sei, dass die Verfassung nicht in Stein gemeißelt sei, sondern evolutiv bleibe, sagte Engel am Donnerstag.

Der umfassende Verfassungstext, der am 21. April 2009 von dem damaligen CSV-Abgeordneten Paul-Henri Meyers deponiert worden war, wurde seitdem mehrmals abgeändert. Lange Zeit hatte es einen parteiübergreifenden Konsens über das neue Grundgesetz gegeben, das nach einem verbindlichen Verfassungsreferendum in Kraft treten sollte. Im Juni dieses Jahres hatte die CSV aber ihr Veto eingelegt und ein konsultatives Referendum zu bestimmten Fragen wie dem Wahlrecht gefordert. Ansonsten werde sie dem Text nicht zustimmen, wodurch die benötigte Zweidrittelmehrheit im Parlament nicht zustande gekommen wäre.

Nach der politischen „Rentrée“ im September hatte die Partei ihre Position wieder etwas relativiert und sich an informellen Diskussionen mit den Mehrheitsparteien beteiligt. Am vergangenen Dienstag hatten die vier Parteien den Entschluss gefasst, den aktuellen Verfassungstext von 1868 nur schrittweise zu ändern, statt ein komplett neues Grundgesetz zur Abstimmung zu bringen. Die drei anderen Oppositionsparteien „déi Lénk“, ADR und Piraten waren zu den Gesprächen nicht eingeladen.

Probleme mit dem Wahlrecht

Es gebe Themen in der Verfassung, bei denen die drei Mehrheitsparteien und die größte Oppositionspartei sich einig seien, bei anderen sei dies nicht der Fall, sagte Engel am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. So zum Beispiel die Unabhängigkeit der Justiz, die in der Verfassung verankert werden soll. Artikel 93 des aktuellen Textes sehe vor, dass die Judikative aus Magistraten und Staatsanwaltschaft bestehen solle. Damit könne die CSV nicht einverstanden sein, betonte Engel. Der Justizminister müsse weiterhin Anregungen geben können, damit in bestimmten Fällen ermittelt wird. Selbst wenn die Staatsanwaltschaft entschieden habe, in einem Fall keine Ermittlungen durchzuführen.

Über das verfassungsmäßig geregelte Wahlrecht sei die CSV gerne bereit zu diskutieren, doch diese Diskussionen könnten nicht kurzfristig abgeschlossen werden. Dadurch wäre eine neue Verfassung nur unnötig blockiert worden, meinte Frank Engel. Die Trennung der politischen Mandate, wie sie vor allem von der LSAP gefordert wurde, könne auch anders gelöst werden. So müsse man zum Beispiel darüber nachdenken, ob das Bürgermeisteramt künftig ein hauptberufliches werden soll. Auch die Frage nach einem einheitlichen Wahlbezirk sei noch nicht geklärt. Bevor die Wahlbezirke abgeschafft würden, müsse erst geklärt werden, welches Wahlsystem danach angewandt werden soll, erklärte Engel auf Nachfrage.

„Keine Einigkeit innerhalb der Dreierkoalition“

Über diese und weitere Fragen gebe es selbst innerhalb der Dreierkoalition keine Einigkeit. Die Idee, dass das Ziel der Klimaneutralität in die Verfassung eingeschrieben werden soll, werde zum Beispiel von „déi gréng“ und CSV unterstützt, während LSAP und DP dagegen seien, meinte Engel. Auch bei anderen Themen gebe es Überschneidungen zwischen CSV und mindestens einer Regierungspartei.

Dass die große Verfassungsreform nun gescheitert sei, liege demnach nicht an den Christsozialen, betonte Engel. Der LSAP-Fraktionsvorsitzende Alex Bodry hatte am Mittwoch gegenüber dem Tageblatt bestätigt, in den Gesprächen mit der CSV sei deutlich geworden, dass es unmöglich sei, einen Text vorzulegen, der in keinem Punkt angegriffen werde.

Die Lösung, rund 30 Punkte aus dem alten Text herauszulösen und einzeln zu reformieren, akzeptiere die CSV, doch an ihrer Position, ein konsultatives Referendum durchzuführen, halte sie weiter fest, sagte Frank Engel am Donnerstag. Wichtig sei jedoch, dass das Grundgesetz nicht einmal komplett reformiert werde und dann für ewig in Stein gemeißelt sei. Die Verfassung müsse stets evolutiv bleiben.