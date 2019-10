Die CSV will wieder an die Macht. Laut einem Bericht der Wochenzeitung Land haben CSV-Mittelsmänner Parteioberen von LSAP und DP Koalitionsgespräche angeboten. Das bestätigten sowohl die DP-Chefin Corinne Cahen wie auch Vizepremier Etienne Schneider (LSAP) am 4. Oktober gegenüber RTL.

Die beiden Regierungsparteien lehnten die Angebote der CSV jedoch ab. Sie betonten, dass sie weiterhin fest zur Dreierkoalition stehen würden. Darauf angesprochen, will die CSV-Spitze aber nichts davon wissen, solche Angebote überhaupt geäußert zu haben. Das sei ein reines Ablenkungsmanöver von den Regierungsparteien.

Schließlich räumte CSV-Parteipräsident Frank Engel im Interview mit RTL am Mittwoch doch noch ein Gespräch mit Corinne Cahen ein. Er habe mit ihr über die Situation der aktuellen Koalition und über andere Möglichkeiten gesprochen. Wenn Cahen dieses Gespräch allerdings als Koalitionsangebot empfand, dann sei das ihre Interpretation.

Den ominösen Mittelsmann, der den LSAP-Wirtschaftsminister und Vizepremier Etienne Schneider kontaktiert haben soll, gebe es allerdings nicht, sagt Engel. Im Interview mit RTL gibt er Schneider ein 24-Stunden-Ultimatum, um den Namen des Mittelsmanns zu nennen. Sollte der Minister das nicht tun, gehe Engel davon aus, dass diese Geschichte erfunden sei.

Jetzt schlägt Etienne Schneider auf Twitter zurück: „Ich akzeptiere weder das unmoralische Angebot der CSV für einen Koalitionswechsel, noch akzeptiere ich das Ultimatum von Frank Engel.“ Er werde nicht zum Denunziant, schreibt Schneider. „Frank Engel scheint seine eigenen Leute nicht gut zu kennen“, spottet der Vizepremier.