Djuna Bernard wird bei den nächsten Wahlen nicht mehr im Zentrum, sondern im Süden kandidieren. Das hat der grüne Minister François Bausch dem Tageblatt am Rande seiner China-Reise bestätigt.

Djuna Bernard soll das grüne Machtvakuum im Südbezirk füllen. “Sie ist eine junge, talentierte Politikerin der Grünen”, lobt Vizepremier François Bausch sie. “Sie möchte bei den nächsten Wahlen im Südbezirk kandidieren. Ich finde das eine sehr gute Sache und werde das voll und ganz unterstützen.” Die Abgeordnete und grüne Parteipräsidentin stammt aus Mamer. Sie hatte bei den letzten Nationalwahlen im Zentrum kandidiert. “Sie wollte damals aus privaten Gründen im Zentrum bleiben”, so Bausch.

Die Grünen haben innerhalb kürzester Zeit zwei ihrer populärsten Politiker im Südbezirk verloren. Der ehemalige Vizepremier und Justizminister Felix Braz erlitt Ende August einen schweren gesundheitlichen Schicksalsschlag. Der Ex-Abgeordnete und -Bürgermeister Roberto Traversini fiel unterdessen in Differdingen über die sogenannte “Gaardenhäischen”-Affäre. Die Luxemburger Staatsanwaltschaft ermittelt in vier Punkten gegen ihn. Die Unschuldsvermutung gilt. Traversini hat aber bereits mehrere Fehler selbst zugegeben.

Lesen Sie das vollständige Tageblatt-Interview mit Vizepremier François Bausch am Montag online und im Print. Er geht dabei auf folgende Themen ein: seine mögliche Nachfolgerin, die neue Rolle der LSAP in der Dreierkoalition, die Fehler von Umweltministerin Carole Dieschbourg, die Grabenkämpfe der CSV und die Auswirkungen der Traversini-Affäre auf die Zukunft der Grünen.

François Bausch hält sich bis Montag in China auf. Der erste Güterzug von China nach Luxemburg ist am Samstag in Chengdu losgefahren.