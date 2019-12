Francine Closener (LSAP) wird heute als neue Abgeordnete vereidigt. Sie rückt für den ins Europaparlament gewechselten Marc Angel nach. Der LSAP-Politiker ersetzt dort Nicolas Schmit, der zum EU-Kommissar ernannt wurde.

Francine Closener tritt am Dienstag ihr neues Mandat als Abgeordnete in der Chamber an. Die frühere Staatssekretärin ersetzt dort Marc Angel, der ins Europaparlament wechselt. Angel rückt dort für Nicolas Schmit nach, der in der Kommission von Ursula von der Leyen zum Kommissar für Beschäftigung, Soziales und Integration ernannt wurde.

Auf der Tagesordnung steht zudem eine Fragestunde. Größere Themen werden unter anderem die Pisa-Umfrage und das umstrittene Google-Datenzentrum in Bissen sein.