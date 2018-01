Die französische Sängerin France Gall ist tot. Das teilte die Sprecherin der Künstlerin mit, die an einem Krebsleiden litt. Als Isabelle Geneviève Marie Anne Gall wurde sie am 9. Oktober 1947 in Paris geboren – jetzt ist sie mit 70 Jahren auch in dieser Stadt gestorben, aber nicht nur dort bekannt als France Gall.

Nicht nur der Künstlername, geradezu alles an ihr atmete die Bohème Frankreichs: Ihr Vater Robert schrieb Chansons für Charles Aznavour und Edith Piaf, sie selbst feierte nicht nur mit den pikanten Pop-Songs aus der Feder von Serge Gainsbourg Erfolge.

Doch das hielt sie nicht davon ab, mit ihrer Musik Grenzen zu überwinden und die Völker zu verbinden: 1965 gewann sie den Grand Prix Eurovision de la Chanson (der spätere Eurovision Song Contest) in Neapel für Luxemburg mit Poupée de cire, poupée de son von Serge Gainsbourg:

Von 1966 bis 1972 lebte sie in Deutschland, sang in der Landessprache – und wurde auch dort ungemein populär.

Zurück in Frankreich, entledigte sie sich ihres Klein-Mädchen-Images – mithilfe des Komponisten und Produzenten Michel Berger, der bald ihre große Liebe wurde. In den 80er-Jahren feierte sie als Popsängerin weitere Top-10-Erfolge in Frankreich mit Hits wie Hong Kong Star und Débranche. Zwei Kinder komplettierten das Glück.

Doch dann zogen dunkle Wolken auf: 1992 starb ihr Mann im Alter von 44 Jahren überraschend auf einem Tennisplatz, 1997 starb ihre Tochter Pauline im Alter von 19 Jahren an der Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose.

Seither hatte sich France Gall weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, lebte nach diversen Auslandsaufenthalten wieder in Paris. Dort engagierte sich karitativ, wurde 1994 zum Ritter der französischen Ehrenlegion ernannt.

Einen ihrer größten Hits feierte sie vor allem in Deutschland: Der Titel Ella elle l’a („Ella, sie hat es“), eine Hommage an die Jazz-Sängerin Ella Fitzgerald, hielt sich vier Wochen lang auf Platz 1:

Legendärer Sinatra-Hit “My Way” war für sie

Dem Komponisten Claude François war nur ein Jahr mit der acht Jahre jüngeren Sängerin France Gall vergönnt. Als die Liebe 1966 zerbrach, schrieb er vor Verzweiflung den englischsprachigen Schmachtfetzen For You, den jedoch niemand singen wollte. Später wurde daraus das Lied Comme d’habitude, das in Frankreich ein veritabler Hit wurde.

Schließlich entdeckte Paul Anka den Song im Radio, sicherte sich die Rechte und schrieb einen englischen Text Frank Sinatra auf den Leib: Als “My Way” wurde die Hommage an France Gall einer der größten Hits aller Zeiten.