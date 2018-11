Nach Pokémon Go und Minecraft hat ein neues Spiel zahlreiche Kinder und Jugendliche in seinen Bann gezogen: das Koop-Survival-Game Fortnite, das mit populären “Extras” aufwartet, ist nicht ganz unumstritten. Erklärungen.

Ein neuer Hype hat die Welt erobert. Nach der Pokémon-Jagd ziehen Kinder und Jugendliche jetzt in den Krieg. Fortnite heißt der neue Spaß, der in den Augen von vielen Eltern gar keiner ist. “Ich verstehe gar nicht, um was es in diesem Spiel geht. Es wird geschossen, getanzt, gebaut …”, sagt Lydia (37). Ihr Sohn Marcel (10) sitzt neben ihr und spielt auf seinem Handy – natürlich Fortnite. Das Spiel ist omnipräsent. Bekannte Fußballstars feiern ihre Tore mit einem Fortnite-Tänzchen, auf den Schulhöfen, in den Vereinen und in den ...