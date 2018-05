Diese beiden Luxemburger haben wohl den Fund ihres Lebens gemacht: Zwei Amateur-Paläontologen sind in Rümelingen im Süden Luxemburgs auf einen Dinosaurierknochen gestoßen. Das erklärt das Museum für Naturgeschichte am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Das seltene Fossil tauchte bei Grabungen in einem Steinbruch außerhalb des Orts auf – und gehörte ursprünglich offenbar einem Scelidosaurus.

Das waren mittelgroße Pflanzenfresser, die vor rund 200 Millionen Jahren dort gelebt haben, was jetzt der Luxemburger Süden ist. Das Rümelinger Knochenfragment war auf den ersten Blick unbedeutend, erklärt das Museum. Erst eine nähere Untersuchung durch zwei Luxemburger Forscher und einen Experten von der Universität Baskenland in Bilbao brachte die Sensation ans Licht. Das Fossil ist nämlich erst der zweite Dino-Knochen, der in Luxemburg gefunden wurde. Scelidosaurus-Funde seien zudem sehr selten.