Von Lucien Montebrusco und Eric Rings

Zum ersten Mal seit dem Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal sind die Diplomaten beider Seiten gestern in Den Haag aufeinandergetroffen. London und Moskau beschuldigen sich gegenseitig. Die Fronten sind verhärtet.

Mitten in der tiefsten diplomatischen Krise zwischen Moskau und dem Westen haben sich deren Vertreter gestern bei einer Sondersitzung des Exekutivrats der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) in Den Haag eine weitere Schlammschlacht geliefert. London beharrt nach wie vor auf seiner Position, dass Moskau hinter dem Giftanschlag stecke. Russland brachte einen Vorschlag ein, dass beide Seiten gemeinsam in der Sache ermitteln könnten. Dies wurde von der britischen Regierung vehement abgelehnt und als „pervers“ bezeichnet. Russland wiederum nannte die britischen Vorwürfe inszeniert.

Es handele sich um eine „groteske Provokation, grob fabriziert von den britischen und amerikanischen Geheimdiensten“, sagte der Chef des russischen Auslandsgeheimdienst SWR, Sergej Naryschkin, in Moskau. Russland möchte an den Ermittlungen beteiligt werden. Die EU-Staaten weisen die Anliegen Russlands als völlig inakzeptabel zurück. Der frühere russische ...