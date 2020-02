Am 4. August fängt die BGL-Ligue-Saison 2019/20 an. Drei Tage davor erscheint das Tageblatt-Sonderheft “Ustouss”. Bis zum Start stellen wir Ihnen an jedem Tag eine der 14 Mannschaften vor. Heute ist der Vizemeister Fola Esch an der Reihe.

Es ist nicht gerade eine Reise ins Ungewisse, trotzdem wird die Saison 2019/20 für die Escher Fola einen kleinen Neubeginn darstellen. Vor allem die schweren Verletzungen

machten der Mannschaft von Trainer Jeff Strasser das Leben in den letzten Wochen schwer.

ZIELE

Alles andere als ein Platz auf dem Podium und die achte Qualifikation in Folge für das internationale Geschäft wäre für den ältesten Klub des Landes eine Enttäuschung.

NEUZUGÄNGE UND ABGÄNGE

27 Jahre Vereinstreue gingen in diesem Sommer auf einen Schlag verloren: Samir Hadji, Tom Laterza, Mehdi Kirch (alle seit 2012 im Klub) und Ryan Klapp (2013) waren Identifikationsfiguren der “Doyenne”. Die Abgänge erfolgten aufgrund finanzieller Einschränkungen und persönlicher Interessen. Torschützenkönig Hadji verwirklichte seinen Traum, mit 29 nach Virton ins Profilager zu wechseln. Laterza (Niederkorn), Kirch und Klapp (beide F91) blieben in der BGL Ligue. Peter Chrappan hat den Klub ebenso verlassen wie Enis Saiti (Rosport).

Doch die herben Rückschläge, mit denen nicht gerechnet wurde, sollten erst folgen: Innerhalb weniger Tage verletzten sich zwei weitere Leistungsträger schwer. Rodrigue Dikaba (Knie) und Stefano Bensi (Ellenbogen) werden in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Die Verantwortung lastet nun auf anderen Schultern. Einer, der mit diesem Druck viel Erfahrung hat, ist Gauthier Caron. Der Angreifer suchte nach acht Jahren in Differdingen eine neue Herausforderung. Die abgewanderten Laterza und Roman Pierrard soll der Franzose Sylvio Ouassiero ersetzen, hatte auf der Position des Rechtsverteidigers in der Europa League aber das Nachsehen gegenüber Gérard Mersch.

UNSER TIPP

Die Fola hat bereits Erfahrung mit Personalsorgen. Trainer Jeff Strasser wird die Mannschaft wieder auf das Podium der BGL Ligue führen.

3 Fragen an Billy Bernard:

Wie hat die Mannschaft das Ausscheiden aus der Europa League verkraftet?

Billy Bernard: “Eine Woche später steckt die Niederlage natürlich noch immer in den Küpfen. Wir wollen in der Meisterschaft zeigen, dass das nicht unsere beste Seite war. Der Gegner war auf Augenhöhe, aber einige Details und Pech waren spielentscheidend.”

Um beim Pech zu bleiben … Wie lange werden Stefano Bensi und Rodrigue Dikaba ausfallen?

“Es war wirklich großes Pech, zumal unser Kader noch dünner ist als in den Jahren davor. Bei Stefano Bensi handelt es sich wohl um drei, vier Monate. Glücklicherweise stellte sich die Knieverletzung von Rodrigue Dikaba weniger schlimm aus, als befürchtet. Nur der Meniskus war betroffen und er wurde vor zwei Wochen operiert. Trotzdem wird er nach den zwei Monaten ebenfalls noch ein paar Wochen brauchen, um wieder komplett fit zu werden. Deshalb müssen andere erfahrene Spieler – mich eingeschlossen – mehr Verantwortung übernehmen und breite Schultern zeigen. Es ist wichtig, dass wir jungen Spielern, die jetzt ins kalte Wasser geworfen werden, den Weg zeigen.”

Nicht nur die Fola hat sich personal-technisch verändert, sondern eigentlich alle Titelanwärter. Könnte man also von einer “Jetzt-oder-nie-Saison” sprechen?

Es ist schwer vorauszusehen, wie das neue Kräfteverhältnis aussehen kann. Unser offizielles Ziel bleibt der Europapokal, nicht die Meisterschaft.”

So könnte die Escher Fola spielen:

Der Kader:

Tor: Emmanuel Cabral, Evan da Costa, Thomas Hym, Dylan Pereira

Abwehr: Billy Bernard, Brice Bernard, Julien Klein, Hugo Monteiro, Guillaume Mura, Christian Ntemo, Sylvio Ouassiero, Cédric Sacras

Mittelfeld: Lucas Correia, Rodrigue Dikaba, Bruno Freire, Zachary Hadji, Corentin Koçur, Gérard Mersch, Tiago Monteiro, Veldin Muharemovic, Emir Ramcilovic, Dejvid Sinani

Angriff: Stefano Bensi, Gauthier Caron, Ken Corral, Achraf Drif, Moussa Seydi

Neuzugänge: Caron (Déifferdeng 03), Ramcilovic (Mondorf), Ouassiero (Lusitanos Saint-Maur/F)

Abgänge: Chris Clement (Karriereende), Peter Chrappan (Ziel unbekannt), Mehdi Kirch (F91 Düdelingen), Tom Laterza (Niederkorn), Roman Pierrard (Hesperingen), Lucas Raposo (Remich/Bous), Enis Saiti (Rosport), Samir Hadji (Virton/B), Dritro Kelmendi (Strassen), Ryan Klapp (F91 Düdelingen)