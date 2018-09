Der FNCTTFEL-Landesverband zeigt sich besorgt über die Einführung von fahrerlosen Bussen in Contern und im Pfaffenthal. Obwohl derzeit aus rechtlichen Gründen noch ein ausgebildeter Busfahrer an Bord dieser Fahrzeuge sein müsse, sei die Entwicklung absehbar und bedrohlich.

In einigen Jahren drohe der Beruf des Busfahrers ein Auslaufmodell zu werden und allein bei AVL, TICE und CFL seien hunderte von Arbeitsplätzen bedroht. Der Landesverband wehre sich entschieden gegen solche Phantom-Busse ohne personelle Begleitung, d.h. ohne menschliche Präsenz beim Lenken solcher Fahrzeuge.

Dieses soll in jedem Fall ein ausgebildeter Busfahrer garantieren. Vor allem aus Sicherheitsgründen sei dies notwendig. Die technische Neuerung bedeute allgemein eine enorme Einsparung an Arbeitsleistung. Rechne man diese auf alle Wirtschaftsbereiche, die von der Digitalisierung betroffen sind, hoch, so würden allein in Luxemburg zigtausend Stellen wegfallen. Deshalb solle laut Landesverband eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung kommen.