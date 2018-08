Während einer Flugreise hat sich bereits der eine oder andere Passagier gefragt, was eigentlich so alles zeitgleich im Tower geschehen muss, damit sein Flug problemlos abläuft. In Zeiten, wo der Luftverkehr tendenziell zunimmt, erscheint der Fluglotse immer mehr wie ein unumgänglicher Schutzengel. Wir haben uns mit der erfahrenen Fluglotsin Alice über den Alltag im Tower unterhalten.

Von Christian Schaack (Text und Fotos)

Tageblatt: Weshalb haben Sie diesen Beruf gewählt?

Alice: Ein guter Freund hat mir eines Tages den Tower ganz im Detail gezeigt. Dabei habe ich diesen Arbeitsplatz gleich als eine willkommene Herausforderung betrachtet. Ich habe damals bereits als Flugbegleiterin in der Luftfahrt gearbeitet und mich kurz danach umschulen lassen. Der Alltag verbleibt weiterhin sehr interessant und ich habe diese Entscheidung bis heute noch nicht bereut.

Wie lange dauert die Berufsausbildung?

Die Fluglotsen in Luxemburg waren immer Staatsbeamte, neuerdings gibt es jedoch parallel auch die Möglichkeit der Angestellten-Laufbahn. Dann folgen ein medizinischer Tauglichkeitscheck und der Feast-Test (First European Air Traffic Controller Selection Test). Letzterer wurde wissenschaftlich ausgearbeitet, um verschiedene unentbehrliche Fähigkeiten zu testen.