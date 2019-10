Der Karate-Nationaltrainer Michael Lecaplain und junge Sportler aus Luxemburg mussten in Santiago de Chile ihr Hotel evakuieren, als es von Demonstranten angegriffen wurde.

In Chile mussten elf Karatekas und Mitarbeiter der Luxemburger Nationalmannschaft in der Nacht auf Donnerstag (24.10.) ihr Hotel verlassen, weil dieses im Zuge der dortigen sozialen Unruhen angegriffen wurde. Das hat der Präsident des Luxemburger Kampfsportverbands FLAM, Serge Schaul, am Donnerstagmorgen gegenüber dem Tageblatt bestätigt. Zuerst hatte L’essentiel über die Zuspitzung der Lage berichtet.

“Unser Hotel wurde angegriffen. Wir werden evakuiert. Es geht allen gut”, zitiert die Internetseite den Nationaltrainer Michael Lecaplain. Der Sportlerin Kimberly Nelting zufolge seien Demonstranten in das Hotel “eingebrochen”. Jetzt warte man “seit Stunden darauf, dass jemand kommt und uns abholt.” Dem Karate-Weltverband macht sie schwere Vorwürfe: “Das hätte nie passieren dürfen. Das ist völlig unverantwortlich”, zitiert L’essentiel die 19-Jährige.

Die Mannschaft hat inzwischen ein anderes Hotel bezogen, erklärt der Präsident des FLAM Serge Schaul. Offenbar sei der Wettkampf inzwischen auch abgesagt, genau wisse er das aber noch nicht. “Sollte es der Fall sein, werden wir natürlich schauen, dass unsere Leute so schnell wie möglich zurückkommen”, sagte er am Donnerstagmorgen zu tageblatt.lu.

Schon bei Ankunft der Sportler über das Wochenende sei klar gewesen, dass diese auch durch die sozialen Unruhen in Chile betroffen sind: Zuerst durfte die Mannschaft lange den Flughafen nicht verlassen, später dann das Hotel nicht. Die offizielle Anmeldung zum Wettkampf habe der Delegationschef Leo Salvatore alleine erledigt, erklärt Schaul am Telefon. Zu den Vorwürfen der Sportlerin Nelting gegenüber dem ausrichtenden Weltverband will sich der FLAM-Präsident derzeit nicht äußern. fgg